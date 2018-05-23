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Как удалять приложения с iPhone, не теряя их данные
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Как удалять приложения с iPhone, не теряя их данные 

iPhones.ru 3 часа назад
Фото: iPhones.ru
Как удалять приложения с iPhone, не теряя их данныеМодели iPhone с 16 ГБ памяти давно мучают своих владельцев сообщениями о нехватке меcта на накопителе. Пришло время и уже 32-гигабайтные айфоны запросто забиваются контентом.
В Apple предлагают простую фишку для быстрой очистки системы от неиспользуемых программ и игр.
По пути Настройки — Основные — Хранилище есть заветный переключатель Сгружать неиспользуемые. После его включения приложения, которые давно не запускались, будут сгружаться с устройства.
В отличие от простого удаления, на рабочем столе остается иконка программы, а в системе хранятся настройки и данные приложения. Одно нажатие на иконку и программа снова появится на iPhone в том же виде и с теми же параметрами.
Есть способ не ждать пока iOS очистит память таким образом и вручную сгрузить те или иные приложения. Удобно убрать с устройства 1-2 объемные игры, которые не нужны в данный момент.
Как это сделать
1. Переходим в меню Настройки — Основные — Хранилище.
2. Выбираем программу или игру, которая в данный момент не нужна.
3. В разделе с подробными данными выбираем Сгрузить приложение.
Вы можете увидеть, сколько места занимает сама программа, а сколько её настройки и данные. Именно последний объем и будет занимать программа после сгрузки.
Это очень удобно, ведь не нужно ждать анализа системы и удаления небольших приложений, которые занимают мало места на iPhone.
⭐ Спасибо re:Store за полезную информацию.
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