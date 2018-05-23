Ещё
Устройство go Tenna Mesh обеспечит связь даже без сотовой сети
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Устройство go Tenna Mesh обеспечит связь даже без сотовой сети 

TechCult 2 часа назад
Фото: TechCult
Как отправить сообщения пользователям смартфонов, оказавшихся вне зоны доступа или при отсутствии устойчивого сигнала Wi-Fi? Универсальным ответом на этот вопрос может стать устройство go Tenna Mesh. Его предшественник — SMS-рация для общения через смартфон вне зоны действия сотовых операторов обеспечивала связь только между двумя абонентами. go Tenna Mesh обладает намного большими возможностями, объединяя в единую сеть множество пользователей. Очень важная особенность — возможности сети возрастают по мере увеличения их числа.
go Tenna Mesh — это небольшое устройство, легко помещающееся в кармане. Оно формирует собственную сотовую сеть, основу которой составляет протокол MANET. Функцию сотовых вышек выполняют приборы go Tenna. Каждый из них соединен со «своим» смартфоном по протоколу Bluetooth Low Energy 4.2 и со смартфонами других пользователей, в результате чего образуется локальная сеть.
go Tenna Mesh работает на частотах УВЧ, которые на 40% эффективнее, чем частоты стандартных раций, обеспечивая надежную связь в радиусе до 6,5 км на открытой местности и до 800 метров на местности со сложным рельефом. Если этого покажется мало, то пользователь может создать собственную более обширную сеть, разместив Go Tenna Mesh по своему усмотрению в нескольких точках. Стоимость одного устройства 155 долларов.
TechCult: последние новости
Новая линия конструкторов LEGO позволит собрать собственный радиоуправляемый Бэтмобиль Утечка данных в США показала, как можно в реальном времени отследить любой сотовой телефон DARPA разрабатывает гигантский орбитальный телескоп
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минздрав объяснил смерть Дарьи Стариковой67
«У США осталось 10 лет и они готовы на все»221
Киев заявил о больших потерях ополченцев131
Мясо и рыба могут исчезнуть с прилавков695
Экс-супруга Пескова выходит замуж58
Видео
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
00:33
Мигрантам усложнят жизнь
Экономика Личный счет
01:43
На Украине создали новый вид войск
Войска Армия
00:31
Киев заявил о больших потерях ополченцев
В мире
08:45
«У США осталось 10 лет и они готовы на все»
США Статьи
01:43
Порошенко лишил Украину ВДВ
Украина Армия
01:03
Пистолет-пулемет «Витязь» показали в деле
Армия Оружие
03:37
Захарова предъявила Британии обвинение по Скрипалям
Политика
00:43
Арестанты тепло поприветствовали Шакро Молодого
Криминал Происшествия
03:25
В ДНР ликвидировали украинских диверсантов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение