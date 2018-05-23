Устройство go Tenna Mesh обеспечит связь даже без сотовой сети

Как отправить сообщения пользователям смартфонов, оказавшихся вне зоны доступа или при отсутствии устойчивого сигнала Wi-Fi? Универсальным ответом на этот вопрос может стать устройство go Tenna Mesh. Его предшественник — SMS-рация для общения через смартфон вне зоны действия сотовых операторов обеспечивала связь только между двумя абонентами. go Tenna Mesh обладает намного большими возможностями, объединяя в единую сеть множество пользователей. Очень важная особенность — возможности сети возрастают по мере увеличения их числа.

go Tenna Mesh — это небольшое устройство, легко помещающееся в кармане. Оно формирует собственную сотовую сеть, основу которой составляет протокол MANET. Функцию сотовых вышек выполняют приборы go Tenna. Каждый из них соединен со «своим» смартфоном по протоколу Bluetooth Low Energy 4.2 и со смартфонами других пользователей, в результате чего образуется локальная сеть.

go Tenna Mesh работает на частотах УВЧ, которые на 40% эффективнее, чем частоты стандартных раций, обеспечивая надежную связь в радиусе до 6,5 км на открытой местности и до 800 метров на местности со сложным рельефом. Если этого покажется мало, то пользователь может создать собственную более обширную сеть, разместив Go Tenna Mesh по своему усмотрению в нескольких точках. Стоимость одного устройства 155 долларов.