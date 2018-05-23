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Как загрузить всю информацию, которую Apple знает о вас
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Как загрузить всю информацию, которую Apple знает о вас 

Apple Insider 2 часа назад
Фото: Apple Insider
Apple запустила вебсайт, который позволяет любому пользователю загрузить всю информацию, собранную компанией в рамках Apple ID. Сервис доступен в ограниченном количестве стран, но скоро заработает и в России.
Доступная для загрузки информация включает историю покупок в iTunes, данные об использовании приложений, календари, напоминания, документы из iCloud, статистику Apple Music, Game Center и многое другое. Чтобы загрузить информацию о себе, достаточно зайти на сайт privacy.apple.com с компьютера, ввести данные Apple ID и пароль, а затем нажать «Get a copy of your data».
На следующей странице вам предложат выбрать, информацию о каких категориях вы хотите загрузить. Можно отметить галочкой все или несколько. После этого нужно выбрать максимальный размер файла, который вы хотите загрузить (1 ГБ, 2 ГБ, 5 ГБ, 10 ГБ, 25 ГБ). Возможно, что итоговый размер будет меньше.
Спустя некоторое время (до 7 дней) Apple отправит вам письмо, в котором будет содержаться копия данных вашего Apple ID. Архив, который компания предоставит вам по запросу, содержит полный перечень приложений, аудиозаписей, фильмов и книг, которые вы загружали на свои устройства. Поскольку сервис пока не работает в России, попробовать его могут, например, владельцы американских учетных записей.
Кстати, на этом же сайте доступна корректировка данных, где вы можете изменить личную информацию, а также полное удаление учетной записи с серверов Apple.
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