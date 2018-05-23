Instagram вновь сломался

В среду, 23 мая, в работе сервиса Instagram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Судя по информации на сайте, массовые неполадки начались около 11:00 по московскому времени. На сбой пожаловались не только пользователи в России , но и за рубежом.

Интернет-пользователи сообщили, что не могут заново зайти в свои аккаунты. Страница Instagram в браузерах не загружается, пользователи видят только белое поле.

«Лента инстаграм работает, а вот зайти на свою страничку или страницу друзей не получается — белый экран», — рассказала пользовательница Наталья Пономарева.

По словам @Mathew30, он не может загрузить сайт на своем компьютере, но с мобильным приложением проблем нет. @blueabi22 рассказала, что не может войти в свой аккаунт: она видит уведомление, что адрес ее электронной почты уже используется.

Пользователи предположили, что сбой может быть связан со вступающим в силу 25 мая регламентом о защите персональных данных физических лиц. Документ устанавливает правила обработки персональных данных европейцев. Сообщалось, что из-за этого различным сервисам придется изменить пользовательские соглашения.

До этого пользователи из разных стран сообщали о сбое в Instagram 18 мая. Сбой продлился несколько минут, после чего работа сервиса была восстановлена.