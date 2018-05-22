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Sony начала собирать заказы на «бесконечный блокнот»
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Sony начала собирать заказы на «бесконечный блокнот» 

Inc. 3 часа назад
Фото: Inc.
Изображение: Sony
Компания Sony начала собирать предварительные заказы на планшет Digital Paper с технологией электронных чернил. В компании называют устройство «электронным блокнотом», который сможет заменить записные книжки и печатные книги, пишет Quartz.
Экран устройства поддерживает технологию электронных чернил, которую обычно используют в аналогичных устройствах. А на экране устройства пользователь сможет оставлять надписи с помощью стилуса, который имитирует ощущение от письма на бумаге. Диагональ устройства — 10,3 дюйма, разрешение — 1404 на 1872 точки.
Гаджет предназначен для работы с текстовыми документами, чтения электронных книг, а также для взаимодействия с форматом PDF (например, устройство позволяет заполнять интерактивные формы в PDF). Кроме того, пользователи планшета смогут передавать документы на устройство с гаджетов под управлением iOS и Android.
Пользователю доступно 11 ГБ внутренней памяти, а объем оперативной памяти устройства составляет 2 ГБ. Аккумулятор устройства рассчитан на три недели работы. Стоимость устройства составит $600.
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А в апреле стало известно, что компания Sony запатентовала систему записей авторских прав на основе блокчейна. В компании планируют использовать разработку для подписки на фильмы, а также для управления правами на контент.
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