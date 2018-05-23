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Опубликованы системные требования Crew 2
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Опубликованы системные требования Crew 2 

GameGuru 4 часа назад
Фото: GameGuru
Ubisoft опубликовала системные требования и ключевые особенности PC версии Crew 2. Игра будет поддерживать 4K разрешение, широкоформатный режим 21:9 и возможность подключения до трех мониторов. Также в гонках предусмотрено подключение игрового руля и расширенная поддержка геймпада.
Напоминаем, что 31 мая стартует закрытое бета-тестирование Crew 2. Если вы хотите комфортно погонять по открытому миру, то заранее оцените возможности своего PC.
Минимальные системные требования игры выглядят следующим образом:
Разрешение: 1080pНастройки графики: НизкиеОС: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (только 64-разрядные системы) ПРОЦЕССОР: Intel Core i5-2400s @ 2,5 ГГц, AMD FX-6100 @ 3,3 ГГц или аналогичные*ВИДЕОКАРТА: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD HD 7870 (2 ГБ VRAM с поддержкой шейдеров версии 5.0 или выше) ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 8 ГБ  Данная система позволит поиграть при 30 FPS.
Рекомендуемые системные требования:
Для игры при 30 FPS:
Разрешение: 1080pНастройки графики: ВысокиеОС: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (только 64-разрядные системы) ПРОЦЕССОР: Intel Core i5-3470 @ 3,2 ГГц, AMD FX 6350 @ 3,9 ГГц или аналогичные*ВИДЕОКАРТА: NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD R9 270X (4 ГБ / 2 ГБ VRAM с поддержкой шейдеров версии 5.0 или выше) ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 8 ГБ  Для игры при 60 FPS:
Разрешение: 1080pНастройки графики: ВысокиеОС: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (только 64-разрядные системы) ПРОЦЕССОР: Intel Core i5-4690k @ 3,5 ГГц, AMD Ryzen 5 1600 @ 3,2 ГГц или аналогичные*ВИДЕОКАРТА: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или GTX 970 (4 ГБ) или AMD RX 470 (4 ГБ / 8 ГБ VRAM с поддержкой шейдеров версии 5.0 или выше) ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 8 ГБ
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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