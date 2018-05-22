В России представили проект для покрытия всей Земли интернетом — систему спутников «Эфир»

С ее помощью планируется обеспечить голосовую связь, доступ к интернету и услугам «интернета вещей», в том числе для мониторинга транспорта и беспилотников.

Система должна предоставить возможность для передачи информации в любую точку Земли, на воздушный или космический объект.

Развернуть систему спутников «Эфир» планируют к 2025 году — ожидается, что к этому времени она обеспечит полное покрытие земной поверхности.

Реализация проекта предполагает формирование консорциума с участием РКС РКК «Энергия» и представителей телеком-индустрии, уточнили в холдинге.

«Эфир» станет следующим этапом в развитии систем спутниковой связи «Роскосмоса» в дополнение к системе в рамках проекта OneWeb , уточняется в сообщении компании.

«Роскосмос» анонсировал проект системы покрытия Земли высокоскоростным интернетом 10 мая. Отмечалось, что российская разработка может составить конкуренцию компании Starlink Илона Маска и британской системе OneWeb.