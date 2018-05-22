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В России представили проект для покрытия всей Земли интернетом — систему спутников «Эфир»
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В России представили проект для покрытия всей Земли интернетом — систему спутников «Эфир» 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
С ее помощью планируется обеспечить голосовую связь, доступ к интернету и услугам «интернета вещей», в том числе для мониторинга транспорта и беспилотников.
Система должна предоставить возможность для передачи информации в любую точку Земли, на воздушный или космический объект.
Развернуть систему спутников «Эфир» планируют к 2025 году — ожидается, что к этому времени она обеспечит полное покрытие земной поверхности.
Реализация проекта предполагает формирование консорциума с участием РКС, РКК «Энергия» и представителей телеком-индустрии, уточнили в холдинге.
«Эфир» станет следующим этапом в развитии систем спутниковой связи «Роскосмоса» в дополнение к системе в рамках проекта OneWeb, уточняется в сообщении компании.
«Роскосмос» анонсировал проект системы покрытия Земли высокоскоростным интернетом 10 мая. Отмечалось, что российская разработка может составить конкуренцию компании Starlink Илона Маска и британской системе OneWeb.
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