Маррей инвестировал в теннисное приложение

Двукратный чемпион «Уимблдона» британец Энди Маррей инвестировал в мобильное приложение «DEUCE», которое позволяет людям найти для себя спарринг-партнера для игры в теннис.

Создатель приложения Мэтт Уилкокс характеризует его, как «Airbnb для тенниса с простотой функционала Uber». Мэтт считает, что «DEUCE» поможет сыграть ключевую роль в повышении популярности тенниса в Великобритании

«В наше время практически все можно сделать с помощью смартфона — заказать такси или же забронировать отель. Не вижу причин, по которым договориться о теннисном матче можно было бы так же просто», — цитирует Уилкокса Business Cloud.

Сам Маррей продолжает восстанавливаться от затяжной травмы и планирует вернуться в тур к старту травяного сезона.