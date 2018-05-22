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Маррей инвестировал в теннисное приложение
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Маррей инвестировал в теннисное приложение 

Чемпионат.com 22 мая 2018
Двукратный чемпион «Уимблдона» британец Энди Маррей инвестировал в мобильное приложение «DEUCE», которое позволяет людям найти для себя спарринг-партнера для игры в теннис.
Создатель приложения Мэтт Уилкокс характеризует его, как «Airbnb для тенниса с простотой функционала Uber». Мэтт считает, что «DEUCE» поможет сыграть ключевую роль в повышении популярности тенниса в Великобритании.
«В наше время практически все можно сделать с помощью смартфона — заказать такси или же забронировать отель. Не вижу причин, по которым договориться о теннисном матче можно было бы так же просто», — цитирует Уилкокса Business Cloud.
Сам Маррей продолжает восстанавливаться от затяжной травмы и планирует вернуться в тур к старту травяного сезона.
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