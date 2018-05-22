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В процессорах Intel нашли уязвимость, решение которой может замедлить ПК
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В процессорах Intel нашли уязвимость, решение которой может замедлить ПК 

iPhones.ru 4 часа назад
Фото: iPhones.ru
Специалисты Microsoft и Google нашли критическую уязвимость в профессорах Intel. Она получила название Speculative Store Bypass.
Уязвимость очень схожа по своей структуре с Spectre. Она связана со спекулятивным выполнением команд в современных процессорах.
Браузеры Safari, Edge и Chrome уже защищены от Speculative Store Bypass, но не на 100%. Если уязвимость закрыть полностью, это может привести к снижению производительности ПК. Правда, пользователи этого практически не заметят.
С установленной заплаткой на тестовых потребительском и серверном ПК мы наблюдали общее снижение производительности в районе 2-8% в таких бенчмарках, как SYSmark 2014 SE и SPEC. — Лесли Калбертсон, представитель Intel
Intel уже выпустила для партнеров бета-версию обновления микрокода процессоров. Глобальное распространение произойдёт в ближайшие недели.
Так что пользователям вновь придётся делать выбор между безопасностью или производительностью.
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