«Яндекс» и Сбербанк «обкатывают» аналог Aliexpress и Amazon

Запущена бета-версия интернет-магазина «Беру». Покупки можно совершать уже прямо сейчас. Выдержит ли он конкуренцию со своими иностранными аналогами?

Сбербанк и «Яндекс» запустили бета-версию интернет-магазина «Беру». Чтобы в него зайти, надо залогиниться через аккаунт в «Яндексе» или соцсетях или скачать приложение. Как пишут «Ведомости» , заказать товар можно уже сейчас.

Внешний вид и содержание сайта «Беру» ничем не отличается от других интернет-площадок. Интерфейс, группы товаров, разделы (вроде товар дня) и способ заказа такие же, как у Amazon или, например, Aliexpress. Собственно, президент Сбербанка Герман Греф и не скрывал, что на базе «Яндекс. Маркета» будет создан российский Amazon.

Пока что в «Беру» представлен не весь ассортимент, всего около 25 000 позиций. На сайте доступно шесть категорий товаров: электроника, бытовая техника, дом и дача, детские товары, красота и здоровье, товары для животных. На главной странице представлены товары со скидкой, спецпредложения дня и новые товары.

«Беру» предлагает получить скидку на первую покупку — 500 рублей, если скачать приложение, и 300 рублей на повторный заказ. Приложения доступны в AppStore и Google Play. Доставка будет бесплатной при заказе стоимостью более трех с половиной тысяч рублей. Услуги курьера обойдутся в 249 рублей. Сможет ли «Беру» потеснить своих прямых конкурентов?

«У «Яндекс. Маркета» существенная аудитория, заинтересованная в покупках чего бы то ни было. Ресурсами Сбербанка вполне возможно создать конкурентоспособную компанию. В данном случае очень важно — это собственная логистическая цепочка. В подобных продуктах в мире, и в России в том числе, те, кто создает пользовательский experience максимально качественный, добиваются долгосрочного успеха. Такой дальнейший подход мог бы обеспечить серьезное конкурентное преимущество для «Яндекс. Маркета» со Сбербанком вместе».

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов уверен, что успех напрямую зависит от сроков доставки. Только в этом случае проект «Беру» сможет устоять на рынке.

«Когда говорят об Amazon, то специалисты предполагают некую особую систему работы, которая заключается в наличии большого количества распределительных складов по стране, то есть это желание быть ближе к покупателю — доставлять заказы мгновенно. Если не в день заказа, то самое долгое и длинное — это на следующий день. Этим вот этот российский Amazon должен отличаться от Amazon, например, американского или любого другого зарубежного интернет-магазина, где и товары хорошие, и вообще все замечательно, но сроки доставки очень велики, то есть вот желание быть ближе к покупателю, максимально приближенному».

Дело тут не только в доставке. Ассоциация компаний интернет-торговли прислушалась к идее Дмитрия Медведева ввести ограничение на покупку американских товаров для российских компаний и пользователей. Только в ассоциации предлагают вводить не запрет на импорт, а НДС в размере 30% на покупки в онлайн-магазинах из так называемых недружественных стран.

Соответствующая инициатива 13 апреля была направлена на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина . В первую очередь налог коснется магазинов eBay и Amazon.

Сбербанк и «Яндекс» договорились о запуске торговой площадки еще в прошлом году. Банк выкупил вновь выпущенные акции «Яндекс. Маркета» за 30 млрд рублей. Сделку закрыли в конце апреля. Предприятие оценили в 60 млрд рублей. Пока работает только бета-версия «Беру». Официальный запуск ресурса запланирован на осень этого года.