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Как удаленно управлять смартфоном при помощи компьютера и другого смартфона
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Как удаленно управлять смартфоном при помощи компьютера и другого смартфона 

Android Insider 3 часа назад
Фото: Android Insider
Возможность вывода изображения со смартфона на экран телевизора или компьютера давно вошла в повседневный обиход и воспринимается большинством пользователей как должное. Но совсем другое дело — удаленное управление смартфоном при помощи компьютера или другого смартфона. Благодаря AirMirror стало возможно и это.
При помощи AirMirror пользователь сможет не только вывести изображение с экрана Android-смартфона на компьютер или другой смартфон (в том числе iPhone), но и управлять им.
— Для начала загрузите на свой смартфон приложение AirMirror. Оно доступно в каталоге Google Play совершенно бесплатно.
— Теперь необходимо установить клиент приложения на компьютер. Сделать это можно двумя способами: загрузить десктопную версию с сайта компании, либо установить расширение для браузера Chrome.
— Для того чтобы установить первоначальное соединение между мобильным и настольным устройствами, следует включить на смартфоне функцию отладки по USB и подключить его по кабелю к ПК.
— После установки соединения можно отключить смартфон от компьютера и приступить к удаленному управлению интерфейсом. В таком режиме можно даже активировать камеру смартфона, писать SMS, отвечать на звонки и устанавливать приложения.
P. S. Для того чтобы управлять одним смартфоном при помощи другого, подобных манипуляций не требуется. Для сопряжения устройств достаточно отсканировать предложенный QR-код. Версия AirMirror для iOS, по словам разработчиков, появится в самое ближайшее время.
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Приложение: AirMirror: Remote control devices
Разработчик: SAND STUDIO
Категория: Инструменты
Цена: Бесплатно
Скачать: Google Play
Приложением уже заинтересовались: 0 человек
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