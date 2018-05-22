Как удаленно управлять смартфоном при помощи компьютера и другого смартфона

Возможность вывода изображения со смартфона на экран телевизора или компьютера давно вошла в повседневный обиход и воспринимается большинством пользователей как должное. Но совсем другое дело — удаленное управление смартфоном при помощи компьютера или другого смартфона. Благодаря AirMirror стало возможно и это.

При помощи AirMirror пользователь сможет не только вывести изображение с экрана Android-смартфона на компьютер или другой смартфон (в том числе iPhone), но и управлять им.

— Для начала загрузите на свой смартфон приложение AirMirror. Оно доступно в каталоге Google Play совершенно бесплатно.

— Теперь необходимо установить клиент приложения на компьютер. Сделать это можно двумя способами: загрузить десктопную версию с сайта компании, либо установить расширение для браузера Chrome.

— Для того чтобы установить первоначальное соединение между мобильным и настольным устройствами, следует включить на смартфоне функцию отладки по USB и подключить его по кабелю к ПК.

— После установки соединения можно отключить смартфон от компьютера и приступить к удаленному управлению интерфейсом. В таком режиме можно даже активировать камеру смартфона, писать SMS, отвечать на звонки и устанавливать приложения.

P. S. Для того чтобы управлять одним смартфоном при помощи другого, подобных манипуляций не требуется. Для сопряжения устройств достаточно отсканировать предложенный QR-код. Версия AirMirror для iOS, по словам разработчиков, появится в самое ближайшее время.

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Приложение: AirMirror: Remote control devices

Разработчик: SAND STUDIO

Категория: Инструменты

Цена: Бесплатно

Скачать: Google Play

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