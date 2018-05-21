Ещё
Apple готовит удешевлённую смарт-колонку HomePod
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Apple готовит удешевлённую смарт-колонку HomePod 

Ferra.ru 6 часов назад
Компания Apple готовит к выпуску удешевлённую версию смарт-колонки HomePod. Об этом сообщило китайское новостное издание Sina со ссылкой на анонимный источник в тайваньской цепочке поставок Apple.
Смарт-колонка HomePod была оценена Apple на момент выпуска в 349 долларов США и не пользуется слишком большим успехом. За первый квартал 2018 года было продано 600 тысяч устройств, но это не слишком впечатляюще на рынке смарт-колонок с Alexa и Google Assistant за 50 долларов.
По данным источника, поставщиком-сборщиком новой колонки станет MediaTek, а не Inventec, как у оригинальной модели. Она выйдет под брендом Beats, который принадлежит Apple c 2014 года. Ориентировочная цена составляет 199 долларов, что на 150 долларов дешевле оригинала.
Ferra.ru: последние новости
Безрамочный смартфон Google Pixel 3 засветился в бете Android P Рамблер перевел пользователей на почту нового поколения Минобороны подозревает Telegram в плагиате
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Евровидение-2019» неожиданно перенесли14
За имущество будут платить по-новому69
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка459
Рядом с российской базой «Хмеймим» сбили беспилотник53
Над силами Украины в Донбассе подняли флаг США344
Видео
01:18
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка
Украина Армия
01:08
Букет Путина вызвал бурную реакцию среди журналисток
Общество
04:24
Без интернета и работы: Серебренникова оставили дома
Общество Статьи
10:47
Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России
Экономика Статьи
00:28
Кудрин рассказал об увольнении 40 генералов
Политика
03:04
«Прямую линию» с Путиным ждут серьезные изменения
Политика
00:34
Обама нашел новую работу
США В мире
01:21
В МИД высказались о продаже Аляски
Политика
00:50
Путин пошутил про школьную успеваемость
Политика
01:08
Песков прояснил вопрос с цветами Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение