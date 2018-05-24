Facebook продолжит сбор данных о пользователях

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях

Facebook продолжит собирать информацию не только о своих пользователях, но также о лицах, которые не являются пользователями соцсети, но хотя бы раз применяли связанные с Facebook сервисы и приложения, включая WhatsApp. Об этом говорится в опубликованных в среду вечером пресс-службой Европарламента (ЕП) письменных ответах руководства компании Facebook на 18 вопросов евродепутатов.

Это заявление было направлено американской компанией в секретариат Европарламента после встречи 22 мая руководителя Facebook Марка Цукерберга с главами фракций ЕП для обсуждения проблемы защиты личных данных пользователей соцсети после скандала с их продажей маркетинговой компании Cambridge Analytica. В ходе полуторачасовой встречи Цукерберг не успел ответить и на половину вопросов европейских депутатов, пообещав предоставить ответы в письменной форме.

Руководство Facebook ответило "нет" на призыв европарламентариев физически разделить базы данных пользователей Facebook и WhatsApp. "Это не произойдет, поскольку мы обмениваемся данными между Facebook и WhatsApp, например чтобы предоставлять различные инструменты и аналитику для пользователей WhatsApp. А также чтобы эффективнее бороться со злоупотреблениями, например когда мы получаем уведомления о рассылке спама", — говорится в документе.

"Любой сайт или приложение, которое вы используете, должно получить какую-то информацию о вас просто для того, чтобы работали все его компоненты. Сайты и приложения, которые используют любой из сервисов Facebook, например кнопку Like, наши аналитические или рекламные продукты, при каждом их использовании отправляют информацию в компанию Facebook. Эта информация используется для создания отчетов о том, как люди пользуются этими сервисами, в целях безопасности или для улучшения продуктов", — говорится в документе. Facebook заверил, что эта информация "не используется для создания теневых профилей" (формирования закрытых досье, доступных только для персонала компании) на каждого пользователя, кто хоть раз использовал сервисы Facebook.

Facebook напомнил европейским законодателям, что компания открыто предупреждает всех о сборе информации. Для этого достаточно всего лишь внимательно читать политику сбора информации Facebook и связанных с ним интернет-сервисов, политику применения файлов cookie или хотя бы краткие всплывающие предупреждения об использовании сайтами и приложениями файлов cookie.

Впрочем, Facebook пообещал европарламентариям обеспечивать самый эффективный контроль за личными данными своих пользователей, а также предоставить каждому человеку возможность регулировать сбор данных о себе. Так, любой пользователь соцсети сможет узнавать и регулировать параметры собираемой о нем информации в настройках своего профиля, а остальным для этой цели предложили "обращаться в службу поддержки Facebook".