Мегафон позволил привязывать номер телефона к Samsung Pay

Абоненты «Мегафона» смогут привязать номер мобильного телефона к Samsung Pay. Это следует из материалов официального сайта оператора. Благодаря этому оплачивать покупки бесконтактным способом при помощи смартфона будет можно, даже если пользователь не имеет пластиковой или виртуальной карты совместимого банка.

Привязать номер телефона к Samsung Pay можно в приложении «Личный кабинет», которое доступно в каталоге Google Play. Для этого необходимо загрузить и запустить приложение, после чего перейти в раздел «Счет телефона в Apple Wallet/Samsung Pay» и выбрать номер телефона для оплаты покупок, следуя подсказкам на экране.

Важно понимать, что привязка номера телефона к Samsung Pay не освобождает вас от необходимости использовать смартфон или смарт-часы с поддержкой модуля ближнего поля. При оплате покупок со счета абонента применяются те же механизмы сервиса, которые задействуются при использовании карт, эмитированных банками и НКО.

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Приложение: «МегаФон» Личный кабинет

Разработчик: MegaFon PJSC

Категория: Связь

Цена: Бесплатно

Скачать: Google Play

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