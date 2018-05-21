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В контроллерах GE PACSystems обнаружена опасная уязвимость
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В контроллерах GE PACSystems обнаружена опасная уязвимость 

SecurityLab.ru 4 часа назад
В некоторых моделях промышленных контроллеров PACSystems от компании General Electric (GE) обнаружена опасная уязвимость, позволяющая вызвать сбой в работе устройства.
Уязвимость CVE-2018-8867 представляет собой проблему некорректной проверки входных данных, позволяя удаленному злоумышленнику сделать устройство недоступным путем отправки специально сформированных пакетов.
Уязвимость затрагивает модели контроллеров PACSystems CPE305/310, CPE330, CPE400, RSTi-EP CPE 100, CPU320/CRU320 и RXi.
Компания GE уже выпустила соответствующие исправления. Пользователям рекомендуется как можно быстрее обновить прошивку, а также ограничить доступ устройствам из интернета.
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