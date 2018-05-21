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AliExpress блокирует российские аккаунты
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AliExpress блокирует российские аккаунты 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В мае 2018 года торговая площадка AliExpress начала массово блокировать аккаунты россиян. Об этом сообщает AKKet.com.
По данным сайта, блокировки начались из-за «нарушений условий споров». Раньше посылки AliExpress отправлялись без трек-номеров, поэтому недобросовестные покупатели могли обмануть продавца, заявив, что товар не пришел, и потребовать возврата денег.
Теперь всем покупателям, которые «слишком часто» жалуются на качество товара и другие проблемы, автоматически присваивают статус «подозрительных». По данным AKKet.com, выявлением таких покупателей занимается специальный алгоритм, который учитывает оценки других пользователей, опыт работы и рейтинг продавца.
Так, если из сотни покупателей товара только один начал требовать возврата денег, система даст такому пользователю статус подозрительного. После этого начнется автоматическая проверка. Если ситуация с просьбами необоснованно вернуть деньги будет повторяться, учетную запись покупателя заблокируют «навечно».
Заблокированные пользователи имеют право подать апелляцию, которую на сайте будут рассматривать в течение пяти рабочих дней.
Пользователя, который попробует восстановить свой аккаунт с теми же именем, фамилией и адресом доставки, могут снова заблокировать.
В Сети, по информации AKKet.com, появилось несколько сотен жалоб от россиян, чьи учетные записи заблокировали. Ни одному из них апелляции якобы не помогли.
Осенью прошлого года сайты иностранных онлайн-ритейлеров в России, в том числе AliExpress, Amazon и eBay, предложили блокировать через Роскомнадзор за неуплату НДС. Также иностранным площадкам предлагалось начислять налог в 15,25 процента от конечной цены товара.
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