AliExpress блокирует российские аккаунты

В мае 2018 года торговая площадка AliExpress начала массово блокировать аккаунты россиян. Об этом сообщает AKKet.com.

По данным сайта, блокировки начались из-за «нарушений условий споров». Раньше посылки AliExpress отправлялись без трек-номеров, поэтому недобросовестные покупатели могли обмануть продавца, заявив, что товар не пришел, и потребовать возврата денег.

Теперь всем покупателям, которые «слишком часто» жалуются на качество товара и другие проблемы, автоматически присваивают статус «подозрительных». По данным AKKet.com, выявлением таких покупателей занимается специальный алгоритм, который учитывает оценки других пользователей, опыт работы и рейтинг продавца.

Так, если из сотни покупателей товара только один начал требовать возврата денег, система даст такому пользователю статус подозрительного. После этого начнется автоматическая проверка. Если ситуация с просьбами необоснованно вернуть деньги будет повторяться, учетную запись покупателя заблокируют «навечно».

Заблокированные пользователи имеют право подать апелляцию, которую на сайте будут рассматривать в течение пяти рабочих дней.

Пользователя, который попробует восстановить свой аккаунт с теми же именем, фамилией и адресом доставки, могут снова заблокировать.

В Сети, по информации AKKet.com, появилось несколько сотен жалоб от россиян, чьи учетные записи заблокировали. Ни одному из них апелляции якобы не помогли.