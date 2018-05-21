В бете Android P нашли предполагаемые изображения Google Pixel 3

Google Pixel третьего поколения, вероятно, получит безрамочный дисплей во всю переднюю панель. На это косвенно указывают системные изображения, обнаруженные SlashLeaks в бета-версии Android P. Они демонстрируют неизвестный ранее смартфон в прямоугольном корпусе с минимальными рамками по всему периметру экрана.

Безусловно, нет никаких гарантий, что Google действительно — нарочно или случайно — добавила в бета-версию операционной системы изображение будущего смартфона. Тем не менее было бы весьма опрометчиво со стороны поискового гиганта демонстрировать пользователям устройство, кардинально отличающееся от планируемого.

Из этого следует, что новый Google Pixel если и не будет прямо повторять внешность гаджета, представленного в «Настройках», то по крайней мере получит его отличительные черты. Таковой в нашем случае должен стать огромный дисплей с соотношением к площади фронтальной панели более 85% и, что немаловажно, без признаков асимметрии.

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