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Стартовало обновление смартфона до Oreo, делающее ОС «чище»
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Стартовало обновление смартфона до Oreo, делающее ОС «чище» 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Обычно от очередного обновления операционной системы пользователи ждут расширения функциональности. Впрочем, многим нравится чистая версия Android. Для смартфонов многих вендоров характерны программные оболочки, предполагающие дополнительный набор приложений. В Сети все чаще появляются сообщения об обновлении девайсов до Oreo. Сейчас новую «очищенную» версию ОС получает еще один смартфон. Программное обеспечение какого девайса избавили от ряда ранее предустановленных по умолчанию приложений?
Совсем недавно вышло OTA-обновление до Oreo для ZenFone 3 Deluxe (ZS570KL), и сейчас Asus уже предоставляет обновление до Android 8.0 для другого своего смартфона — ZenFone 3 Zoom (ZE553KL). Это весьма порадует пользователей Zenfone 3, поскольку ранее появлялось официальное сообщение о переносе обновления ближе к концу июня текущего года. Более подробно новое сообщение было рассмотрено Виктором (Victor) на страницах ресурса gsmarena.com со ссылкой на ASUS ZenTalk.
Помимо обновления до новой версии операционной системы Android, компания Asus предпочла также сделать программное обеспечение ближе к чистой версии, удалив предустановленные приложения, в числе которых Minimove, PhotoCollage и Do It Later. Как отмечается, новая ОС занимает несколько больше места, чем требовалось операционной системе девайса прежде.
Пользователям ZenFone 3 Zoom, которые еще не получили обновление до Oreo, остается только немного подождать и почаще проверять меню обновлений. Как это обычно и бывает, обновление программного обеспечения смартфона предоставляется не одновременно всем пользователям. Это означает, что время до поступления OTA-обновления может составить до нескольких дней.
Что предпочтительнее — стоковая версия Android или программный интерфейс от вендора с широким набором дополнительного программного обеспечения, расширяющего доступную «из коробки» функциональность девайса? Обсудить эту тему читатели могут в Telegram-чате.
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