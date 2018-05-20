Новая линия конструкторов LEGO позволит собрать собственный радиоуправляемый Бэтмобиль

Компания Lego представила новую линию конструкторов под названием «Powered Up», а также ее первый набор Batmobile, управляемый с помощью приложения. Линейка будет состоять из нескольких наборов, отличающихся по сложности. При этом из каждого комплекта можно будет собрать несколько вариантов игрушек. Некоторые из них могут работать от батареек, в то время как другие являются дистанционно управляемыми или управляемыми с помощью приложений. Если пользователи захотят получить дополнительные функции, то им придется приобрести для этого соответствующие аксессуары.

Batmobile управляется с помощью двух удаленных интерфейсов — в приложениях для iOS/Android или через пульт, с помощью ползунков и кнопок. Также в конце года для игрушки будет выпущен новый интерфейс кодирования. Освоив технику кодирования, в процессе игры дети смогут задавать скорость, направление, звук и продолжительность движения, и даже создавать новые трюки.

Batmobile появится в продаже 1 августа по цене 159 долларов. В комплект входят 321 детали, два двигателя и аккумулятор.