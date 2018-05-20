Топ-5 полезных функций Android, о которых вы точно не знали

Мир давно разделился на пользователей Android и iOS. Последние утверждают, что в смартфонах IPhone намного больше плюсов, чем в телефонах с операционной системой Android. Но так ли это на самом деле, или Android беспричинно считают отстающим в этой гонке?

«Ридус» собрал пять полезных функций смартфонов с операционной системой Android, о которых вы наверняка не знали.

Скажи «нет» уведомлениям

Никто не любит надоедливые уведомления, который каждый день по расписанию появляются в смартфоне. Они напоминают о продлении подписки, о новых функциях приложения или просто анонсируют скидки.

Обычно на такие уведомления мы подписываемся сами, нажимая «разрешить» во время установки приложения. Если приложение нам докучает, можно просто войти в настройки и отключить уведомления, но обычно нам это делать лень, и мы просто смахиваем сообщение.

Но у Android есть функция, которая в разы упрощает этот процесс. Чтобы отказаться от очередной рассылки, пользователю нужно лишь нажать на уведомление: когда на экране появится сообщение, достаточно длинного нажатия, чтобы появилось меню.

Так вы точно не забудете отключить надоедливые уведомления и не потратите время на поиски нужной вкладки в «Настройках».

Тайная игра Android

Современные операционные системы предлагают пользователю начальный базовый комплект приложений. Обычно это почта, калькулятор, календарь и так далее. Но знали ли вы, что у Android есть спрятанная игра, которая установлена на всех Android-устройствах в подарок.

Оказывается, начиная с Android 2.3 Gingerbread компания Google размещает на всех Android-устройствах забавную игру с зефиром маршмеллоу. Но найти ее не так просто.

Разработчики игры рассказали, что для ее активации, нужно зайти в «Настройки» и перейти в пункт «О телефоне» или «О планшете». Несколько раз быстро нажмите на пункт «Версия Android», и тогда на экране появится маленький зефир.

Нажав на сладость несколько раз откроется секретная мини-игра.

Черный список

Эта функция всем давно известна, однако многие пользователи не знают, как использовать ее правильно. Иногда хочется заблокировать надоедливых сотрудников колл-центра или просто неприятных людей. В этом может помочь функция черного списка, которая присутствует почти на всех устройствах.

Но зачастую за такую услугу приходится или платить, или блокировать номер на короткий период. Android позаботилась о своих пользователях. Чтобы навсегда заблокировать номер абонента досрочно выполнить следующую инструкцию.

Нужно зайти в телефонную книгу, выбрать контакт надоедливого человека и нажать кнопку «редактировать». Тогда вы попадете в настройки, где можно поставить галочку рядом с полем «только голосовая почта».

Теперь звонящий будет постоянно слышать сигнал «занято», а вы не получите ни одного звонка с этого номера. Причем совершенно бесплатно.

Посторонним вход воспрещен

Часто бывает, что знакомые просят ваш телефон на время: посмотреть фотографии детей или загрузить видео с YouTube. У каждого в смартфоне есть информация, которую не хотелось бы случайно показать чужим людям.

Стоять над человеком или вырывать телефон из рук в случае неверного движения явно не вариант. Специально для таких случаев операционная система Android сделала гостевой режим, при включении которого, вы можете быть спокойны за свою личную информацию.

Эта функция доступна как для смартфонов, так и для планшетов. Чтобы ее активировать, пользователям достаточно провести двумя пальцами по экрану вниз и в окне быстрых настроек нажать иконку пользователя. Затем нужно нажать на поле «Добавить гостя» и выбрать те функции, которые вы хотите запретить.

Это может быть как просмотр фотографий, так и чтение личных сообщений.

Какого цвета обои

Android славится своими некачественными аккумуляторами, которые быстро разряжаются. Чтобы решить эту проблему разработчики придумали внешние переносные аккумуляторы, которые за пару десятков минут подрядят ваше устройство.

Но что делать, если зарядки под рукой нет. В интернете существует масса статей, которые рассказывают, как сэкономить заряд устройства. Например, можно закрыть все приложения, понизить яркость экрана и включить энергосберегающий режим.

У Android есть еще одна интересная особенность, которая поможет сэкономить заряд аккумулятора на 20−30%. Все дело в цвете ваших обоев. На большинстве современных Android-смартфонах установлены OLED-дисплеи, в которых каждый пиксель светится сам по себе.

Оказывается, если поставить на обои разноцветную картинку, из-за которой пиксели будут постоянно подсвечиваться, устройство быстрее разряжается. Эксперты советуют ставить темный фон, при котором подсветка не требуется.