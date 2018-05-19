Пользователи высмеяли обложку GQ

Обложка свежего журнала GQ вызвала бурные обсуждения в Сети из-за необычного фото.
На нее попали сразу три дамы — актриса Кейт Маккиннон, продюсер Исса Рей и художница Сара Сильверман. Внимательные пользователи обнаружили на фото несколько лишних рук.
Presenting the 2018 #GQComedyIssue, starring Kate McKinnon, @IssaRae, & @SarahKSilverman https://t.co/OiWFIdo6lC pic.twitter.com/9BsNxEuvDo— GQ Magazine (@GQMagazine) 17 мая 2018 г.
"Мне нравится эта концепция. Рука под платформой меня убивает", — признался один из микроблогеров.
Некоторые комментаторы предположили, что лишние руки появились на обложке неслучайно. Три дамы имеют отношение к юмористическим передачам. А твит опубликован с хэштегом #GQComedyIssue.
Те, кто признал, что это шутка, заявили, что новая обложка — "лучшая обложка из всех, что были раньше".
Оказалось, что подобная обложка — не первая. В январе журнал Vanity Fair опубликовал фото, на котором актриса Риз Уизерспун имеет три ноги. В GQ решили спародировать эту оплошность.
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Where it all begins! Congrats guys. pic.twitter.com/esg2ATUlTe— Exterface (@exterfacestudio) 17 мая 2018 г.