Пользователи высмеяли обложку GQ

Пользователей Сети поразила обложка GQ с лишними руками

Обложка свежего журнала GQ вызвала бурные обсуждения в Сети из-за необычного фото.

На нее попали сразу три дамы — актриса Кейт Маккиннон , продюсер Исса Рей и художница Сара Сильверман . Внимательные пользователи обнаружили на фото несколько лишних рук.

"Мне нравится эта концепция. Рука под платформой меня убивает", — признался один из микроблогеров.

Of course they get the comedians to pose like this😂😂— breezega (@breezega) 17 мая 2018 г.

Некоторые комментаторы предположили, что лишние руки появились на обложке неслучайно. Три дамы имеют отношение к юмористическим передачам. А твит опубликован с хэштегом #GQComedyIssue.

Те, кто признал, что это шутка, заявили, что новая обложка — "лучшая обложка из всех, что были раньше".