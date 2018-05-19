Разработчики требуют, чтобы Apple ввела пробные версии приложений для iOS и macOS

Разработчики требуют, чтобы Apple ввела пробные версии приложений для iOS и macOSВ App Store каждый день появляются новые приложения. Большинство из них платные.

На днях я себе купил игру с тремя уровнями за 229 рублей, но она не стоила своих денег. И вы знаете, лучше бы я опробовал её перед покупкой.

Разработчики начали требовать, чтобы Apple ввела систему тестирования приложений, дабы пользователи могли опробовать их до покупки к юбилею App Store (июль 2018 года). И лично я полностью согласен с такой политикой.

Более 100 разработчиков объединились в The Developers Union. Это небольшая коалиция, которая пытается внедрить в App Store систему бесплатного тестирования программ перед их покупкой.

По их мнению, App Store и Mac App Store должны предоставлять пользователям возможность опробовать программу перед покупкой. Они отметили, что у некоторых приложений есть такая возможность, но нужен полный охват обоих магазинов.

В частности, это касается программ, у которых вообще нет встроенных покупок. Некоторые пользователи боятся приобретать программу, пока не опробуют её заранее.

Никто не мешает внедрить в магазины приложений триал-версии программ перед их покупкой. Так пользователь точно сможет понять, нужна ли ему та или иная программа.