Смартфон как тюнер: выбираем приложение для настройки гитары

Если вы увлекаетесь игрой на гитаре, вам постоянно приходится настраивать звучание инструмента на слух или с помощью тюнера. Подскажем несколько мобильных приложений, которые также могут использоваться для настройки гитары.

Guitar Tuna

Платформы: iOS, Android

Наверное, самое известное приложение, которое пробовал каждый любитель терзать струны. С помощью Guitar Tuna можно настраивать как акустические, так и электрогитары, причем разных видов — от бас-гитары до укулеле. В приложении доступен сам тюнер, метроном, библиотека аккордов, а также, в качестве бонуса — игры, позволяющие их разучивать.

Тюнер поддерживает смену строя, поэтому, если вам надо опустить звучание на полтона или тон ниже, вы запросто можете это сделать. Приложение содержит целую библиотеку предустановленных строев, среди них — даже строи для 12-струнной гитары. Метроном доступен как в автоматическом, так и в ручном режиме: темп можно отбивать на экране пальцами.

Помимо гитары, с помощью приложения также можно настраивать другие струнные — например, скрипку или виолончель. Скачать для iOS Скачать для Android

DaTuner

Платформа: Android

Минималистичное приложение, которое из всех своих функций имеет только тюнер. Зато позволяет настраивать огромное количество инструментов, причем не только струнных — гитару, скрипку, виолончель, арфу, пианино, саксофон и даже губную гармошку.

Интерфейс приложения отдает панелью управления истребителем, но это впечатление обманчиво: работать с ним очень просто. Вы просто выбираете ноту, приложение само слушает звук струны, и когда он становится правильным, экран светится зеленым. Настройка занимает всего несколько минут.

У приложения достаточно продвинутая технология работы со звуком: оно умеет фильтровать шумы, а также позволяет вручную выставлять частоты для оркестровой настройки. Скачать для Android

gStrings

Платформа: Android

Самый юзер-френдли тюнер, еще более минималистичный, чем предыдущий, с интуитивным интерфейсом в виде циферблата. Приложение реализует функции так называемого хроматического тюнера, а это значит, позволяет настраивать практически любой инструмент.

Отличительная особенность приложения — возможность настраивать инструмент не только снимая звук микрофоном вашего смартфона, но и непосредственно подключая его к выходу наушников через джек 3,5 мм (если речь, конечно, идет об электрическом инструменте). Впрочем, по отзывам, данная функция работает далеко не у всех. Скачать для Android

ProGuitar

Платформы: iOS, Android

Достаточно продвинутый тюнер, при этом — с удобным интерфейсом, как у предыдущего. Приложение имеет несколько режимов работы, и может использоваться для настройки разных инструментов, но только струнных. При этом в библиотеке приложения можно найти большое количество разных вариантов строя для каждого инструмента.

Приложение очень вариативно как звукосниматель: оно умеет ловить звук через встроенный микрофон смартфона, наушники с гарнитурой, любой другой внешний микрофон или даже аппаратный цифровой тюнер. Кроме мобильных версий для двух популярных платформ, у приложения также есть онлайн-версия с веб-интерфейсом. Скачать для iOS Скачать для Android

На взгляд гитариста

Подключить гитару к смартфону, мягко говоря, проблематично. Поэтому, на самом деле все мобильные приложения для настройки инструмента — просто набор «правильных» звуков, с которыми сличается звучание ваших струн.

Так что выбирать приложение можно, как говорится, по методу Эскобара. Они все работают по одному и тому же принципу: микрофон смартфона улавливает звук (причем не сказать, чтобы хорошо) и сравнивает его со звуком, хранящимся в памяти.

Поэтому, если есть возможность, то лучше купить аппаратный тюнер и использовать его. Тем более, что его стоимость колеблется в районе 300-1000 рублей.

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