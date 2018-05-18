Роскомнадзор прокомментировал проблемы Viber

Проблемы Viber не связаны с действиями Роскомнадзора, заявил Жаров

Мессенджер Viber ранее заявил о блокировке доступа к ряду используемых им серверов и о проблемах с подключением у части российских пользователей. По мнению компании, эта ситуация обусловлена решением некоторых операторов связи блокировать доступ к ряду серверов, в том числе тех, которые используют Viber.

"Роскомнадзор не вносил IP Viber в реестр запрещённых ресурсов, это легко определить, проанализировав выгрузки Единого реестра запрещенной информации за сутки. Проблемы Viber никак не связаны с действиями Роскомнадзора", — сказал Жаров.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon Google , Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.

После блокировки Роскомнадзором ряда IP-адресов начались массовые жалобы на сбои от пользователей Viber. В компании заявили, что мессенджер стал "заложником" ситуации с блокировкой Telegram в РФ. Позднее компания сообщила, что работа мессенджера в России полностью восстановлена, а сам Viber продолжит придерживаться политики конфиденциальности данных пользователей, обеспечивая сквозное шифрование всех звонков и чатов.