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Приложение Steam Link для Android стало доступно для тестирования
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Приложение Steam Link для Android стало доступно для тестирования 

GameGuru 3 часа назад
Фото: GameGuru
Steam Link, недавно анонсированное Valve приложение, которое позволяет запускать игры библиотеки Steam на различных мобильных устройствах, стало доступно для скачивания в Google Play.
В настоящий момент Steam Link находится в стадии бета-тестирования. Для игры необходим Bluetooth-геймпад или Steam Controller. Устройство и ПК с запущенным на нем Steam должны находиться в одной сети.
Скриншоты взяты с сайта Eurogamer.
Для наилучшей производительности с планшетами и телефонами:
Подключите компьютер к маршрутизатору с частотой 5 ГГц по сетевому кабелюПодключите устройство с Android к WiFi-сети на частоте 5 ГГцНе отходите слишком далеко от маршрутизатора
Для наилучшей производительности с Android TV:
Подключите компьютер к маршрутизатору по сетевому кабелюПодключите Android TV к маршрутизатору по сетевому кабелю
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