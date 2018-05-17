Приложение Steam Link для Android стало доступно для тестирования

Steam Link, недавно анонсированное Valve приложение, которое позволяет запускать игры библиотеки Steam на различных мобильных устройствах, стало доступно для скачивания в Google Play.

В настоящий момент Steam Link находится в стадии бета-тестирования. Для игры необходим Bluetooth-геймпад или Steam Controller. Устройство и ПК с запущенным на нем Steam должны находиться в одной сети.

Скриншоты взяты с сайта Eurogamer.

Для наилучшей производительности с планшетами и телефонами:

Подключите компьютер к маршрутизатору с частотой 5 ГГц по сетевому кабелюПодключите устройство с Android к WiFi-сети на частоте 5 ГГцНе отходите слишком далеко от маршрутизатора

Для наилучшей производительности с Android TV:

Подключите компьютер к маршрутизатору по сетевому кабелюПодключите Android TV к маршрутизатору по сетевому кабелю