Приложение для стриминга игр Steam вышло на Android. Пока бета

Пока бетаНа прошлой неделе Valve анонсировала запуск приложения для стриминга игр Steam на iOS и Android. Компания обещала, что Steam Link будет доступно для загрузки до конца мая.

Собственно говоря, обещание сдержали. Официальный релиз состоится 21 мая, но уже сейчас бета-приложение доступно для владельцев Android-устройств прямо в Google Play.

Steam Link позволяет транслировать игры из библиотеки Steam с ПК и Mac. Для этого необходимо подключение к 5-герцовой Wi-Fi-сети, либо по Ethernet. Правда, пока поиграть через LTE не получится.

Вы сможете играть на мобильных устройствах с помощью Steam Controller и, предположительно, любого другого Bluetooth-геймпада, включая контроллер Xbox One и другие Android-совместимые устройства. Ну что, пора тестировать!