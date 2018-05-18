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Приложение для стриминга игр Steam вышло на Android. Пока бета
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Приложение для стриминга игр Steam вышло на Android. Пока бета 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Пока бетаНа прошлой неделе Valve анонсировала запуск приложения для стриминга игр Steam на iOS и Android. Компания обещала, что Steam Link будет доступно для загрузки до конца мая.
Собственно говоря, обещание сдержали. Официальный релиз состоится 21 мая, но уже сейчас бета-приложение доступно для владельцев Android-устройств прямо в Google Play.
Steam Link позволяет транслировать игры из библиотеки Steam с ПК и Mac. Для этого необходимо подключение к 5-герцовой Wi-Fi-сети, либо по Ethernet. Правда, пока поиграть через LTE не получится.
Вы сможете играть на мобильных устройствах с помощью Steam Controller и, предположительно, любого другого Bluetooth-геймпада, включая контроллер Xbox One и другие Android-совместимые устройства. Ну что, пора тестировать!
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