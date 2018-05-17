Как перенести контакты с Android на Android?

Прежде чем наслаждаться последними играми, приложениями и функциями в своем новом Android, не забудьте перенести данные со старого. В этой статье расскажем несколько способов перенести телефонную книгу с Android на Android.

Способ 1. Используем SIM-карту

Самый простой способ перенести контакты с Android на Android — вручную. Скопируйте контакты старого телефона Android на SIM-карту: перейдите в Контакты на телефоне, нажмите Опции > Настройки, выберите Импорт/экспорт контактов и нажмите на кнопку Экспорт. В качестве места экспорта выберите SIM-карту. Выньте SIM-карту из старого телефона и вставьте ее в новый телефон. Теперь импортируйте контакты со старого телефона Android на новый Android: перейдите в Контакты и выберите Настройки > Импорт/экспорт контактов > Импорт. Выберите SIM-карту в качестве источника импорта. Контакты будут загружены на устройство.

Следует учитывать, что объем памяти SIM-карты невелик. В среднем она хранит 100-200 номеров. Если у вас более обширная телефонная книга, используйте способы, описанные далее.

Способ 2. Используем SD-карту

Если в вашем старом Android есть карта SD, вы все равно, скорее всего, переставите ее в новый, не правда ли? Заодно можно воспользоваться случаем, чтобы перенести контакты с Android на Android.

Принцип тот же: открываем Настройки, выбираем Импорт/экспорт контактов и нажимаем на кнопку Экспорт, но в качестве места хранения выбираем карту памяти. Затем переставляем свою карту SD в новый телефон и выполняем импорт, как описано выше.

На SD-карту контакты будут сохранены в особом формате vCard (.vcf). Найти их можно обычно в корневом каталоге вашей карты памяти. Способ 3. Используем Bluetooth

Еще один способ не требует никаких ручных манипуляций с заменой карт. Контакты с Android на Android можно перенести по Bluetooth. Для того чтобы этот способ сработал, все контакты должны храниться в памяти вашего старого телефона.

Включите оба устройства Android и установите между ними Bluetooth-соединение. Для этого нужно в настройках беспроводных сетей обоих телефонов включить опцию Видимость для других устройств.

Затем на старом устройстве заходим в Контакты, выбираем Опции > Поделиться. Выделяем все контакты и выбираем Bluetooth в качестве канала передачи. Инициируем передачу данным между старым и новым смартфоном (при необходимости вводим пароль) и дожидаемся её окончания. Способ 4. Используем аккаунт Google

У каждого пользователя Android есть аккаунт Google, и его можно использовать для синхронизации контактов между устройствами. Для этого на старом Android зайдите в Настройки, выберите Учетные записи > Google и затем ваш аккаунт Google.

Откроются настройки синхронизации. Установите переключатель Контакты в положение Включено (обычно он включен по умолчанию). Затем нажмите Опции > Синхронизация, чтобы выполнить синхронизацию устройства с аккаунтом Google.

Теперь на новом устройстве войдите в ту же учетную запись Google. Через некоторое время в вашей телефонной книге появятся контакты со старого Android. Необходимо отметить, что синхронизируются только те контакты, которые хранятся в памяти устройства. Способ 5. Используем приложение

Наконец, еще один метод перенести контакты между устройствами Android — использовать сторонние программы, предназначенные специально для этого. Их масса, как мобильных, так и десктопных.

К примеру, среди мобильных приложений можно порекомендовать Transfer Contacts, которое умеет переносить контакты на Android не только с Android, но и с iPhone, BlackBerry, а также с Nokia, LG или любого старого телефона, на котором есть Bluetooth. Приложение условно-бесплатное, но платная версия стоит копейки. В качестве примера программы для ПК можно упомянуть, например, бесплатное приложение Syncios iOS & Android Manager Free. Это программное обеспечение может не только переносить список контактов c Android на Android (а также на iOS), но и передавать фотографии, текстовые сообщения, журнал вызовов, календарь, музыку, видео, приложения. Читайте также: Как перенести данные на новый смартфон

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