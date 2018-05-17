Спустя двое суток Google признал существование Крымского моста

15 мая президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Крымского моста, а на следующий день по новой дороге проехали первые автомобили.

Если приложение «Яндекс. Карты» сразу отобразило новую переправу, то Google maps не показывал её на протяжении двух дней.

«Случилась зрада. На google картах появился Крымский мост», — написал пользователь Twitter под ником Ярослав Мудрый

Случилась зрада. На google картах появился Крымский мост. pic.twitter.com/FJclJu8u1K

— Ярослав Мудрый (@cbUTirPktHKSJtg) 17 мая 2018 г.

Несмотря на то, что переправа теперь отображается в Google maps, сервис по-прежнему предлагает добраться с одного берега пролива на другой при помощи переправы.

За первые сутки работы по мосту проехали более 20 тысяч автомобилей и мотоциклов. Этот показатель побил суточный рекорд, установленный Керченской паромной переправой, который равнялся 12 тысячам.