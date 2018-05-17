Стало известно о Samsung Gear Fit Plus

Популярность смартфонов от компании Samsung столь велика, что и сообщения о других ее продуктах всегда весьма интересны пользователям. В особенности когда речь идет о носимом девайсе нового поколения, которому, вероятно, предстоит увидеть свет. На это указывает новое сообщение о грядущем фитнес-браслете, появившееся недавно в Сети.

Компания Samsung, вероятно, готовит модель, которая станет преемником Gear Fit. Согласно файлу патента, появившемуся в Сети, новый носимый девайс назовут Gear Fit Plus. Новое сообщение рассматривалось в заметке Химаншу (Himanshu), опубликованной ресурсом gsmarena.com со ссылкой на 91mobiles.com.

Компания заявила название Fit Plus в KIPRIS (Korean Intellectual Property Rights Information Service). На сегодняшний день никаких технических характеристик, даже предполагаемых, об устройстве не сообщалось. Необходимо отметить, что заявка на название девайса еще не дает уверенности в том, что он появится на рынке. Впрочем, обновленная модель Gear Fit не станет для пользователей неожиданностью.

Фитнес-браслеты пользуются определенной популярностью среди пользователей, хотя и не столь значительной, как смартфоны, лидером рынка которых является компания Samsung.

Обсудить еще не представленный Gear Fit Plus и те новые функции, которые могли бы сделать фитнес-браслеты удобнее, читатели могут в Telegram-чате.