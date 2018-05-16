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Соцсеть «ВКонтакте» оказалась на четвёртом месте в списке самых популярных сайтов на Украине
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Соцсеть «ВКонтакте» оказалась на четвёртом месте в списке самых популярных сайтов на Украине 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Российская социальная сеть «ВКонтакте», которая ранее была запрещена киевскими властями на территории Украины, оказалась на четвёртом месте в списке самых популярных сайтов в стране.
Об этом говорится в исследовании Интернет-ассоциации Украины.
Отмечается, что среднее значение дневной доли социальной сети за апрель составило 18%.
При этом заблокированные на Украине российские ресурсы «Яндекс» и «Одноклассники.ру» попали в десятку самых популярных сайтов среди украинцев, заняв 7-ю и 8-ю позиции соответственно.
На эти ресурсы приходится по 12% украинской аудитории.
В исследовании уточняется, что на 13-ом месте также разместился «Mail.ru» с 7%.
Первые же три места в рейтинге достались Google (66%), Youtube (42%) и Facebook (32%).
Ранее исследование CMeter компании Kantar TNS Ukraine показало, что «ВКонтакте» и «Одноклассники» продолжают оставаться в топ-25 самых популярных сайтов на Украине.
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