Какой смартфон загружает данные быстрее остальных

Speedtest от Ookla — один из самых популярных сервисов для измерения пропускной способности интернет-соединения. Узнать скорость подключения можно в браузере и внутри специальных приложений для Android, iOS, Windows и macOS. Сотрудники компании протестировали современные флагманы и назвали самый быстрый смартфон.

Победителем забега стала пара Galaxy S9 и Galaxy S9+. По данным компании, устройства опережают другие флагманы на рынке по скорости загрузки на 42 процента. Об этом сообщает Android Community.

«Галактику» в том числе сравнили с Apple iPhone X, Google Pixel 2 и Galaxy S7 . Результаты линейки S9 оказались быстрее на 37, 17 и 38 процентов соответственно. В этом им помог модем CAT 18 LTE, который обеспечивает скорость сети до 1,2 Гб/с.

По словам сотрудников Ookla, линейка Galaxy S9 станет отличным выбором для приближающегося лета. Смартфоны сочетают высокую пропускную способность с хорошей производительностью в играх, скоростью загрузки приложений и возможностями камеры.

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