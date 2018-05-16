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Какой смартфон загружает данные быстрее остальных
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Какой смартфон загружает данные быстрее остальных 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Speedtest от Ookla — один из самых популярных сервисов для измерения пропускной способности интернет-соединения. Узнать скорость подключения можно в браузере и внутри специальных приложений для Android, iOS, Windows и macOS. Сотрудники компании протестировали современные флагманы и назвали самый быстрый смартфон.
Победителем забега стала пара Galaxy S9 и Galaxy S9+. По данным компании, устройства опережают другие флагманы на рынке по скорости загрузки на 42 процента. Об этом сообщает Android Community.
«Галактику» в том числе сравнили с Apple iPhone X, Google Pixel 2 и Galaxy S7. Результаты линейки S9 оказались быстрее на 37, 17 и 38 процентов соответственно. В этом им помог модем CAT 18 LTE, который обеспечивает скорость сети до 1,2 Гб/с.
По словам сотрудников Ookla, линейка Galaxy S9 станет отличным выбором для приближающегося лета. Смартфоны сочетают высокую пропускную способность с хорошей производительностью в играх, скоростью загрузки приложений и возможностями камеры.
Поделиться опытом о работе своего смартфона в интернете можно в официальном телеграм-чате AndroidInsider.
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