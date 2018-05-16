Умнее с каждым днём: Android P научится предугадывать активацию разных функций

Новая версия Android P получила много доработок. Например, создатели системы отказались от уведомлений о прожорливых программах и добавили прогноз погоды на экран блокировки. Теперь пользователи нашли новую особенность. Смартфон будет автоматически предугадывать включение нужной функции.

Пользователи нашли описание новой особенности в пакете «com.google.android.settings.intelligence» и рассказали о ней на форуме XDA. В случае релиза Android P будет использовать возможности машинного обучения для улучшения эксплуатации смартфона. Об этом сообщает Phone Arena.

Система сможет запоминать изменения определённых настроек в зависимости от времени, даты, локации и других условий. Когда момент настанет, смартфон предложит активировать нужную функцию. Один из примеров — включение Bluetooth для проигрывания музыки во время поездки на авто.

То же касается активации беззвучного режима и выхода из него. Будет полезно для регулярных рабочих совещаний, которые проходят в одно и то же время. Если пользователь согласится с предложением системы, в дальнейшем она будет менять настройки самостоятельно.

Пока функция не активирована, но шансы на исправление ситуации велики. Обсудить потенциал Android P можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.