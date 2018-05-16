Вышла первая версия AsteroidOS на замену Android в ваших часах

Ранее мы упоминали AsteroidOS — операционную систему для умных часов с открытым исходным кодом, которая разрабатывается с 2015 года. Сегодня самый важный день в жизни этой операционной системы — день выхода ее первой версии в свет. AsteroidOS 1.0 уже доступна, и ее могут установить владельцы умных часов на операционной системе от Google

Чем хороша AsteroidOS

Первая версия этой операционной системы даст все, что необходимо владельцам умных часов:

Напоминания

Будильник

Калькулятор

Управление музыкальным плеером

Таймер

Секундомер

Прогноз погоды

Уведомления

Сменные циферблаты

Автономность до 48 часов

Поддержки сторонних приложений на данный момент нет, но у операционной системы открытый исходный код и существует SDK для разработчиков, которые пожелают внести свой вклад.

Как установить AsteroidOS

Для установки новой операционной системы вам придется прошить свои умные часы, как прошиваются Android-смартфоны. Вот список поддерживаемых моделей умных часов:

Asus ZenWatch

Asus ZenWatch 2 Asus ZenWatch 3 LG G Watch

LG Watch Urbane

LG G Watch R Sony Smartwatch 3 Вам нужно проследовать на сайт AsteroidOS, выбрать модель своих часов и следовать инструкциям по скачиванию и установке прошивки. Уже сейчас известно, что первая версия операционной системы недостаточно стабильно работает на всех совместимых устройствах. О проблемах, которые могут возникнуть с вашими часами, вы сможете узнать на посвященной им странице сайта AsteroidOS.