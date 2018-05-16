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Вышла первая версия AsteroidOS на замену Android в ваших часах
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Вышла первая версия AsteroidOS на замену Android в ваших часах 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Ранее мы упоминали AsteroidOS — операционную систему для умных часов с открытым исходным кодом, которая разрабатывается с 2015 года. Сегодня самый важный день в жизни этой операционной системы — день выхода ее первой версии в свет. AsteroidOS 1.0 уже доступна, и ее могут установить владельцы умных часов на операционной системе от Google.
Чем хороша AsteroidOS
Первая версия этой операционной системы даст все, что необходимо владельцам умных часов:
Напоминания
Будильник
Калькулятор
Управление музыкальным плеером
Таймер
Секундомер
Прогноз погоды
Уведомления
Сменные циферблаты
Автономность до 48 часов
Поддержки сторонних приложений на данный момент нет, но у операционной системы открытый исходный код и существует SDK для разработчиков, которые пожелают внести свой вклад.
Как установить AsteroidOS
Для установки новой операционной системы вам придется прошить свои умные часы, как прошиваются Android-смартфоны. Вот список поддерживаемых моделей умных часов:
Asus ZenWatch
Asus ZenWatch 2  Asus ZenWatch 3  LG G Watch
LG Watch Urbane
LG G Watch R  Sony Smartwatch 3  Вам нужно проследовать на сайт AsteroidOS, выбрать модель своих часов и следовать инструкциям по скачиванию и установке прошивки. Уже сейчас известно, что первая версия операционной системы недостаточно стабильно работает на всех совместимых устройствах. О проблемах, которые могут возникнуть с вашими часами, вы сможете узнать на посвященной им странице сайта AsteroidOS.
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