Украинского блогера накажут за поездку по Крымскому мосту

"Такие действия, в любом случае, являются незаконными, потому что посещение оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска — это нарушение отечественного законодательства. При въезде в Украину через действующие пункты пропуска ему придется заплатить штраф около трех с половиной тысяч гривен (8,3 тысячи рублей — ред.)", — сказал Слободян.

Ранее Петровский выложил в YouTube видеоролик, где он поделился своими впечатлениями от поездки по Крымскому мосту. "Ребята из Украины, я хочу вам сказать: мост не надувной, он реальный! Очень хорошее качество дороги! Я снимал все на хорошую камеру и обязательно скоро это покажу всем. Ну а первое мое впечатление — молодцы! Просто молодцы! То, что говорят, то и делают!", — рассказал он.

Мост через Керченский пролив является самым протяженным в России , его длина 19 километров. Автомобильное движение между Крымом и Кубанью запустили на полгода раньше первоначально установленного срока.