Microsoft выпустит «iPad на Windows» за 400 долларов

Компания Microsoft намерена выпустить недорогие планшеты под брендом Surface, которые поборются с iPad в сегменте моделей стоимостью до $400 долларов. Новая линейка «таблеток» получит 10-дюймовые экраны, скругленные углы корпуса и порт USB-C. Релиз устройств намечен на вторую половину года.

Новинки Microsoft будут на 20% легче Surface Pro — дорогих планшетников (от $799), ориентированных на профессиональных пользователей, — и работать на четыре часа меньше. Заряда Pro-модели, согласно спецификациям, хватает на 13,5 часа. Центральный и графический чипы для новых устройств предоставит Intel , сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Предположительно, новые Windows-планшеты будут нацелены на образовательный рынок — как самый дешевый «айпад» за $329, вышедший в марте. Чтобы удержать низкую цену, Microsoft исключит обложку-клавиатуру из комплекта поставки, и предложит упрощенные версии клавиатуры, стилуса и мышки отдельно. Клавиатура для Surface Pro, для сравнения, продается за $160.

По информации агентства, новинки выйдут в разных модификациях с объемом «оперативки» до 64 гигабайт, внутреннего накопителя до 128 ГБ и возможностью подключения к LTE-сетям. Аппарат будет оснащаться подставкой, позволяющей удерживать его под выбранным углом. Работать устройства будут на Windows 10 Pro.

Microsoft уже пыталась выйти на рынок недорогих «таблеток». В 2015 году фирма выпустила Surface 3 за $499, обладавший 10,8-дюймовым экраном. Эта модель не снискала успеха и была убрана из продажи в конце 2016-го.

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