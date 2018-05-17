Microsoft готовит недорогой планшет Surface для конкуренции с iPad

Компания Microsoft планирует выпустить линейку недорогих планшетов Surface, которые бы смогли составить конкуренцию iPad от Apple . Об этом рассказало издание Bloomberg со ссылкой на «осведомлённые» источники.

Microsoft уже предпринимала ранее подобную попытку, запустив в 2012 году Surface RT по цене от 499 долларов СШа. Однако он не снискал успеха и компания переключилась на более дорогие Surface Pro.

Новые планшеты получат 10-дюймовый экран, приметно такой, как у стандартного iPad, и заметно меньше, чем у Surface Pro. Кромки станут скруглёнными, тоже как у iPad. Впервые для планшетов Surface появится порт USB Type-C. Планшет должен оказаться на 20% легче топовых моделей, но время автономной работы уменьшится на 4 часа по сравнению с заявленными 13,5 часа у Surface Pro. Процессор и графика использована от Intel

Цена составит порядка 400 долларов. Выход ожидается во второй половине 2018 года.