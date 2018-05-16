Рамблер перевел пользователей на Рамблер/почту нового поколения

Рамблер/почта нового поколения стала доступна всем пользователям сервиса. Ранее желающие могли переключиться на превью обновленной Почты. Теперь на финальную версию сервиса переведены все зарегистрированные аккаунты.

Долгая работа над глобальным обновлением включала в себя не только полное переосмысление пользовательского интерфейса, но также глубокую модернизацию технической инфраструктуры, призванную увеличить скорость работы и надежность. Новая Рамблер/почта имеет адаптивный интерфейс, усовершенствованную систему фильтрации и сортировки писем, эффективный анти-спам и красивые темы оформления. Работа с ней стала проще, понятней и быстрее, чем когда-либо.

Согласно прогнозам компании, долгожданное обновление не только позволит увеличить число новых пользователей Рамблер/почты, но и повысит привлекательность сервиса как одного из главных средств коммуникации для имеющейся аудитории.

«В основе работы над обновлением Рамблер/почты лежат две задачи: наполнить ее всеми актуальными опциями современного почтового ящика, а также сделать дизайн легким и интуитивно-понятным для всех пользователей, — отмечает Светлана Цыганова, руководитель проекта Рамблер/почта (Rambler Group), — В течение года команда Почты анализировала, как пользователи взаимодействуют с обновленной тестовой версией сайта, какие функции и элементы интерфейса особенно востребованы. Мы активно работали с мнением людей и развивали интерфейс вместе с ними. Пополнялся функционал почты, совершенствовалась навигация, цветовая схема, другие решения. В итоге пользователи получили современные функциональные почтовые ящики с простым и качественным интерфейсом, а команда — платформу, позволяющую внедрять новые решения органично, быстро и эффективно».

Rambler Group — один из лидеров российского рынка медиа и развлечений. В структуру холдинга входят объединенная сеть кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино», онлайн-кинотеатр Okko, издательская группа «Азбука-Аттикус», более 30 ведущих медиа страны, включая ЛЕНТА.RU, АФИША, — один из лидеров российского рынка медиа и развлечений. В структуру холдинга входят объединенная сеть кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино», онлайн-кинотеатр Okko, издательская группа «Азбука-Аттикус», более 30 ведущих медиа страны, включая ЛЕНТА.RU, АФИША, ГАЗЕТА.RU , а также премиальный медийно-сервисный портал Рамблер.