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Сервис Samsung Pay стал доступен держателям карт Mastercard и Visa ВБРР
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Сервис Samsung Pay стал доступен держателям карт Mastercard и Visa ВБРР 

Банки.ру 4 часа назад
Как отмечается в сообщении кредитной организации, технология Samsung MST позволяет устройствам, совместимым с сервисом Samsung Pay, создавать магнитное поле, схожее с сигналом магнитной полосы банковской карты. «Поэтому оплата с помощью Samsung Pay доступна на любых платежных терминалах: как на устройствах с бесконтактной технологией, так и на более ранних моделях, по которым оплата осуществляется только по картам с контактным чипом и магнитной полосой», — подчеркивается в пресс-релизе.
Сервис Samsung Pay предоставляется клиентам бесплатно. Чтобы начать его использовать, достаточно отсканировать карту карт Visa или Mastercard ВБРР с помощью камеры смартфона или вручную ввести ее данные в соответствующее мобильное приложение, указать код, полученный в смс-сообщении от банка и добавить подпись в приложение Samsung Pay.
«На совершение покупки c Samsung Pay потребуется несколько секунд: для этого пользователю достаточно провести снизу вверх по экрану смартфона Samsung Galaxy, авторизоваться по отпечатку пальца или пин-коду приложения, приложить устройство к платежному терминалу», — отмечается в сообщении банка. В нем также указывается, что в Samsung Pay реализована трехуровневая защита платежных операций с использование банковских карт: токен вместо реального номера карты, обязательная авторизация по отпечатку пальца, радужке глаза или пин-коду для каждой попытки оплаты, а также встроенная система безопасности Samsung KNOX, которая обеспечивает защиту данных независимо от операционной системы устройства.
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