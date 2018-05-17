Apple Pay заработал в Украине 

Apple Pay заработал в УкраинеПару недель назад представители Apple намекнули, что в ближайшее время платежная система Apple Pay заработает на территории Польши, Норвегии и Украины. Но для украинцев время ожидания с нескольких месяцев внезапно сократилось до пары недель.
Сегодня состоялся официальный запуск сервиса в Украине. Многие пользователи отмечают, что система уже доступна для настроек.
Первым партнером Apple Pay среди банков стал «Приватбанк». В дальнейшем ожидается подключение и карт «Ощадбанка».