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Apple Pay заработал в Украине
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Apple Pay заработал в Украине 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Apple Pay заработал в УкраинеПару недель назад представители Apple намекнули, что в ближайшее время платежная система Apple Pay заработает на территории Польши, Норвегии и Украины. Но для украинцев время ожидания с нескольких месяцев внезапно сократилось до пары недель.
Сегодня состоялся официальный запуск сервиса в Украине. Многие пользователи отмечают, что система уже доступна для настроек.
Первым партнером Apple Pay среди банков стал «Приватбанк». В дальнейшем ожидается подключение и карт «Ощадбанка».
В США Apple Pay заработала еще в октябре 2014 года. С 2016 года сервис работает и в России.
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