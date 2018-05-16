В Microsoft разработали видеостену для офиса будущего

Гигантский планшет, цифровой вайтборд, «кирпич» для построения видеостен: все это про новое устройство Microsoft, Surface Hub 2. Производитель Windows накануне показал, каким будет преемник выпущенного в 2016-м «мегапланшета» Surface Hub и главный конкурент Google Jamboard.

С технической точки зрения Surface Hub 2 — это компьютер с сенсорным экраном на Windows 10, оснащенный практически безрамочным экраном диагональю 50,5 дюйма и разрешением, превышающим 4K. У него высококачественные динамики, микрофоны и 4K-камеры для конференц-связи, датчик отпечатков пальцев для авторизации, а также более мощная, чем у предшественника, начинка.

Устройство может крепиться на стену, при таком варианте монтажа его можно будет поворачивать на 90 градусов из альбомной ориентации в портретную. Кроме того, гигантский планшет может крепиться в наклонном положении на раме с колесиками для удобного перемещения.

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Первая версия Surface Hub выпускается в двух вариантах — с экраном диагональю 55 или 83 дюйма. У второй модели будет только одна версия — компактная. Но при желании несколько Surface Hub 2 можно будет объединить в одну видеостену, получая дисплей практически любой площади — главное, чтобы у компании (устройство ориентировано на использование в офисах во время встреч и совещаний, в том числе с удаленными сотрудниками) хватило IT-бюджета.

О предполагаемых сценариях использования устройства лучше любого текста расскажет видео: