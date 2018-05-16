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Уведомления Android P адаптировали под вырез в дисплее
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Уведомления Android P адаптировали под вырез в дисплее 

Android Insider 3 часа назад
Фото: Android Insider
Компания Google не так давно представила Android P DP2 с рядом новых и интересных функций. Для владельцев устройств с вырезом в дисплее приятным бонусом стала поддержка выреза на системном уровне. Однако это не все уступки, на которые пошли ребята из Google.
Например, время теперь располагается слева. Сделано это для того, чтобы равномерно от центра распределить иконки в статус-баре. Кроме того, пользователи Reddit заметили одну интересную особенность, связанную с отображением уведомлений в Android P.
Теперь слева от центра располагается всего четыре иконки уведомлений. И, как вы уже догадались, причиной этому является место для выреза в дисплее. Если же число иконок будет больше четырех, рядом с иконками справа появятся точки. Если уведомлений пять, будут отображаться четыре иконки и одна точка, если шесть — две точки, семь и больше — три точки.
Странно не наличие самой функции, для смартфонов с вырезом подобное действительно удобно. Удивляет то, что эту функциональность получил Pixel 2 — смартфон без чёлки. Поэтому до конца непонятно, будет ли прослеживаться такая особенность на всех устройствах или же только на девайсах с вырезом.
А что думаете по этому поводу вы? Мнением делитесь в Telegram-чате.
По материалам androidcentral
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