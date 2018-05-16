Лорел или Йенни: новое «платье раздора» раскололо интернет

Почему люди слышат звуковую иллюзию Laurel/Yanny по-разному

В социальных сетях разгорелись жаркие споры, а причиной тому стала новая иллюзия, расколовшая интернет на две команды. Загадочный аудиофрагмент озадачил пользователей Сети — люди не могут сойтись во мнении, что именно они слышат.

Интернет снова разделился на два лагеря, чего не бывало со времен знаменитого «платья раздора», цвет которого люди воспринимали по-разному. Теперь пользователей занимает новая загадка, в основе которой лежит аудиофрагмент.

Впервые о новом феномене заговорили на форуме Reddit 13 апреля. К публикации автора было приложено видео, на котором роботизированный голос произносит имя. Вот только пользователи никак не могут сойтись во мнении, какое именно — дело в том, что половина форума слышит Yanny («Йенни»), а вторая — Laurel («Лорел»).

Самый популярный комментарий к этой записи называет видео «черной магией». Мистики этой ситуации добавляет не только тот факт, что «Йенни» и «Лорел» в принципе звучат по-разному, но и то, что один и тот же человек может услышать два разных имени, если послушает запись несколько раз.

Некоторые пользователи искренне не могут понять, как такое возможно, и не верят тем, кто слышит иное имя. Разумеется, к разгадке феномена уже подключились несколько ученых из разных научных сфер, которые пока не могут сойтись во мнении.

Одной из самых популярных версий является та, которая связана с частотой звука. Доцент Маастрихтского университета Ларс Рики рассказал порталу The Verge, что «Йенни» звучит на более высоких частотах, а «Лорел» — на низких. В результате люди, которые более чутко воспринимают звуки высокой частоты, слышат «Йенни», а остальные — «Лорел».

Такая же ситуация наблюдается с теми, кто слушает запись на разных устройствах или в разных наушников — из-за частоты восприятие одного и того же человека может кардинально измениться.

Кроме того, некоторые пользователи считают, что все дело в скорости воспроизведения — загадочную запись поместили в видеоредактор и проиграли в разном темпе. Таким образом, большинство пользователей в начале видео слышат «Йенни», а ближе к концу — «Лорел». К сожалению, тут тоже не все однозначно — редакция «Газеты.Ru» провела эксперимент и выяснила, что люди начинают слышать имя «Лорел» на разных скоростях, а некоторые не слышат его вообще.

Есть и другая версия. Группа ученых полагает, что из-за плохого качества записи слуховой аппарат разных людей воспринимает аудио двусмысленно — мозгу не хватает информации и он самостоятельно «додумывает» недостающие звуки.

Также сообщается, что люди более старшего возраста слышат только один вариант (как правило, «Йенни»), так как со временем слух ухудшается и уже не может трактовать звуки неоднозначно.

Наконец, еще одно обстоятельство — это ожидание самого слушателя. Автор текста несколько раз слышал и «Йенни», и «Лорел», если накануне прослушивания сосредоточиться только на одном возможном варианте.

Новая звуковая иллюзия является продолжателем дела «платья раздора», которое рассорило весь интернет в феврале 2015 года. Тогда люди не могли определиться, какого цвета платье, изображенное на фотографии — сине-черное или же бело-золотое.

К обсуждению подключились обычные пользователи, ученые и даже знаменитости. Как выяснилось впоследствии, всему виной биологические особенности организма человека — люди по-разному воспринимают свет на фотографии. Те, которые видят сине-черное платье, предполагают, что черный цвет под воздействием яркого цвета кажется коричневатым или даже золотистым.

Другая «команда», которая утверждает, что платье на самом деле белое, подразумевает, что оно находится в тени, так как источник света расположен позади него. В таком случае чистый белый цвет начинает отдавать синевой и поэтому выглядит голубоватым.

Спустя два года появились и «кроссовки раздора», которые снова заставили людей ссориться из-за разного цветовосприятия. Британка опубликовала фото обуви, которая ей казалась розово-белой. Ее подруга, напротив, утверждала, что кроссовки серые с бирюзовыми вставками. Девушка выложила снимок в Facebook, чтобы узнать мнение своих друзей, что опять раскололо интернет на два лагеря.