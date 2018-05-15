Российским интернетом займется новое министерство

«Еще одним важным изменением, которое предлагается для рассмотрения, является преобразование Министерства связи и информационных технологий в Министерство цифрового развития для того, чтобы реализовать ту самую цифровую повестку дня, которой занимается весь мир, и которая является абсолютно актуальной в нашей стране, о чем, Владимир Владимирович, вы говорили и в послании, и в указе от 7 мая текущего года», — сказал Медведев.

На сайте Кремля значится, что соответствующий указ уже подписан. Позднее президент и премьер-министр договорились о встрече в пятницу, 18 мая, где Медведев представит предложения по кадровым перестановкам в правительстве.