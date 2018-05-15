Ещё
Российским интернетом займется новое министерство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российским интернетом займется новое министерство 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил учредить Министерство цифрового развития на базе Министерства связи и массовых коммуникаций России. С такой инициативой он выступил в ходе рабочей встречи с российским президентом Владимиром Путиным по вопросам обновления структуры правительства. Трансляцию их беседы на Youtube вел канал «Россия 24».
«Еще одним важным изменением, которое предлагается для рассмотрения, является преобразование Министерства связи и информационных технологий в Министерство цифрового развития для того, чтобы реализовать ту самую цифровую повестку дня, которой занимается весь мир, и которая является абсолютно актуальной в нашей стране, о чем, Владимир Владимирович, вы говорили и в послании, и в указе от 7 мая текущего года», — сказал Медведев.
На сайте Кремля значится, что соответствующий указ уже подписан. Позднее президент и премьер-министр договорились о встрече в пятницу, 18 мая, где Медведев представит предложения по кадровым перестановкам в правительстве.
Сейчас Минкомсвязь возглавляет Николай Никифоров, занимающий должность с мая 2012 года. Кто станет руководителем обновленной структуры, пока неизвестно.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открытие Крымского моста возмутило Европу949
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице11
Крымчанам советуют воздержаться от поездок на Украину23
У сына Пугачевой нашли неожиданное сходство с Киркоровым17
США назвали лучший российский истребитель41
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
01:23
Медведев отчитался Путину по новому кабмину
Политика
03:04
Открытие Крымского моста возмутило Европу
В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество Политика
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение