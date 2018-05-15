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Роскомнадзор направил запрос Facebook об утечке данных
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Роскомнадзор направил запрос Facebook о возможной утечке данных россиян 

ТАСС 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор направил запрос в социальную сеть Facebook после появления информации об утечке данных 3 млн пользователей из-за приложения с психологическим тестом myPersonality, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
"Роскомнадзор направил в Facebook запрос с целью уточнить, был ли допущен допуск неограниченного круга лиц к персональным данным российских пользователей социальной сети", — говорится в сообщении.
Ранее еженедельное издание New Scientist по результатам собственного расследования сообщило, что в течение четырех лет в свободном доступе находились личные данные примерно 3 млн пользователей Facebook.
Массив данных был собран с помощью проекта Кембриджского университета — приложения myPersonality. Оно было запущено в 2007 году и предлагало пользователям пройти психологические тесты и быстро получить результаты.
ТАСС: последние новости
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