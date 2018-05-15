Появилась возможность заработать на сбережениях с LedgerX

Платформа LedgerX приняла решение создать новую функцию, благодаря которой пользователи будут получать дополнительный доход из своих накоплений.

По словам представителя команды, Ютица Чжоу, основным направлением работы сегодня является удовлетворения спроса пользователей, желающих использовать собственные сбережения в биткоинах для роста капитала. Также он добавил, что политика, направленная на сектор выдачи кредитов в криптовалюте не получила должного спроса, направляя пользователей в область трейдинга.

В данный момент большинство сделок составляются на повышение роста цены биткойна. В качестве расширения возможностей, пользователям будет предложена работа со ставками по принципу «одно касание». Она заключается в следующем: ставка делается на достижение биткойном определенного порога цены. В случае если за время сделки было произведено касание, пользователь получает свой профит. В случае если нет, перед ним открывается возможность получить вырученные от продажи деньги в фиате.

Ранее мы писали о долгосрочных опционах LedgerX.

текст: Евгения Лиходей, фото: Moose