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Суд объяснил путаницу с «отменой» блокировки Telegram
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В суде объяснили путаницу с «отменой» блокировки Telegram в России 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Решение о блокировке Telegram в России не было отменено, пояснила «Ленте.ру» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. По ее словам, решение Таганского районного суда не вступало в законную силу, так как обжалуется мессенджером, однако это не означает изменений в части немедленной блокировки.
Ранее в Telegram распространилась информация о том, что решение о блокировке мессенджера в России было отменено, поскольку с сайта Таганского суда удалили отметку о вступлении в силу прежнего решения.
«На прошлой неделе в суд поступила жалоба на решение, подателю предоставлен срок для устранения недостатков, содержащихся в жалобе. После устранения (если они будут устранены в установленный срок) жалоба будет назначена к рассмотрению в Московском городском суде. Согласно ГПК РФ, решение суда первой инстанции вступает в силу после рассмотрения апелляционной жалобы, если, к примеру, суд апелляционной инстанции не отменит его и направит на новое рассмотрение», — пояснила Солопова.
Ранее значившаяся на сайте суда отметка о вступлении решения была удалена, Солопова называет ее ошибочной.
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