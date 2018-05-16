Новые версии macOS не будут поддерживать 32-битные приложения, но есть решение

Новые версии macOS не будут поддерживать 32-битные приложения, но есть решениеApple уже начала предупреждать пользователей, что их 32-битные приложения не будут работать с новыми версиями macOS. Не стоит переживать на этот счёт.

Если вы хотите продолжить пользоваться любимыми программами, есть решение.

В MacWorld полагают, что вы всё же сможете продолжить пользоваться такими приложениями. И это, кажется, действительно так.

Суть в том, что никто не мешает вам запустить виртуальную машину под управлением более ранней версией macOS. Для этого нужна лишь VMWare Fusion, либо Parallels Desktop.

Эти программы умеют запускать:

• Mac OS X 10.7 Mavericks

• Mac OS X 10.8 Yosemite

• Mac OS X 10.9 El Capitan

• Mac OS X 10.10 Sierra

• macOS 10.11 High Sierra

Следовательно, подняв такую виртуальную машину, вы сможете и дальше спокойно пользоваться 32-битными программами.