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Новые версии macOS не будут поддерживать 32-битные приложения, но есть решение
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Новые версии macOS не будут поддерживать 32-битные приложения, но есть решение 

iPhones.ru 19 минут назад
Фото: iPhones.ru
Новые версии macOS не будут поддерживать 32-битные приложения, но есть решениеApple уже начала предупреждать пользователей, что их 32-битные приложения не будут работать с новыми версиями macOS. Не стоит переживать на этот счёт.
Если вы хотите продолжить пользоваться любимыми программами, есть решение.
В MacWorld полагают, что вы всё же сможете продолжить пользоваться такими приложениями. И это, кажется, действительно так.
Суть в том, что никто не мешает вам запустить виртуальную машину под управлением более ранней версией macOS. Для этого нужна лишь VMWare Fusion, либо Parallels Desktop.
Эти программы умеют запускать:
• Mac OS X 10.7 Mavericks
• Mac OS X 10.8 Yosemite
• Mac OS X 10.9 El Capitan
• Mac OS X 10.10 Sierra
• macOS 10.11 High Sierra
Следовательно, подняв такую виртуальную машину, вы сможете и дальше спокойно пользоваться 32-битными программами.
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