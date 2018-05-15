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AMD представила новые гибридные процессоры Ryzen PRO
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AMD представила новые гибридные процессоры Ryzen PRO 

Chip.ru 3 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания AMD представила новые серии гибридных процессоров (APU) Ryzen PRO — 2000G и 2000U, предназначенные для настольных персональных компьютеров и бизнес-ноутбуков. Модели используют архитектуру Raven Ridge: ядра Zen, до 4 МБ кеш-памяти третьего уровня, двухканальный контроллер оперативной памяти DDR4 и графика Radeon RX Vega.
Всего было представлено семь моделей процессоров: Ryzen 5 PRO 2400G и 2400GE, Ryzen 3 PRO 2200G и 2200GE, Ryzen 7 PRO 2700U, Ryzen 5 PRO 2500U, Ryzen 3 PRO 2300U. Все они получили по четыре ядра. Тактовая частота процессоров — от 2/3,6 ГГц у модели Ryzen 5 PRO 2500U до 3,6/3,9 ГГц у Ryzen 5 PRO 2400G. Уровень TDP составляет от 15 до 65 Вт. Новинки станут основой для продукции компаний Dell, HP и Lenovo.
Источник: AMD  Фото: AMD Какой центральный процессор установлен в Вашем ПК CPU Intel CPU AMD другой я не в курсе Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Покупаем процессор: рекомендации по выбору CPU  Тест процессора Intel Core i9-7940X: с 14 ядрами против AMD
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