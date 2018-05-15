AMD представила новые гибридные процессоры Ryzen PRO

Компания AMD представила новые серии гибридных процессоров (APU) Ryzen PRO — 2000G и 2000U, предназначенные для настольных персональных компьютеров и бизнес-ноутбуков. Модели используют архитектуру Raven Ridge: ядра Zen, до 4 МБ кеш-памяти третьего уровня, двухканальный контроллер оперативной памяти DDR4 и графика Radeon RX Vega.

Всего было представлено семь моделей процессоров: Ryzen 5 PRO 2400G и 2400GE, Ryzen 3 PRO 2200G и 2200GE, Ryzen 7 PRO 2700U, Ryzen 5 PRO 2500U, Ryzen 3 PRO 2300U. Все они получили по четыре ядра. Тактовая частота процессоров — от 2/3,6 ГГц у модели Ryzen 5 PRO 2500U до 3,6/3,9 ГГц у Ryzen 5 PRO 2400G. Уровень TDP составляет от 15 до 65 Вт. Новинки станут основой для продукции компаний Dell, HP и Lenovo.

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