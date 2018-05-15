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В Крыму намерены открыть почти 450 пляжей
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В Крыму намерены открыть почти 450 пляжей 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
В этом курортном сезоне в Крыму намерены открыть 449 пляжей, сообщают «Аргументы неделi» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства курортов и туризма.
Центр гигиены и эпидемиологии в Крыму и Севастополе получил 178 заявлений на получение экспертных заключений. К настоящему времени выдано 32 таких документа.
Количество пользователей пляжей, обратившихся в Роспотребнадзор за разрешениями, выше в полтора-два раза по сравнению с 2017 годом.
Пользователями пляжных территорий подписано 430 договоров на проведение водолазного обследования дна акватории. На 412 данное обследование уже проведено.
Пользователи 291 пляжа закончили обучение матросов-спасателей по специальным программам.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что число туристов в майские праздники в Крыму выросло на 11%.
RT на русском: последние новости
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