В Крыму намерены открыть почти 450 пляжей

В этом курортном сезоне в Крыму намерены открыть 449 пляжей, сообщают «Аргументы неделi» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства курортов и туризма.

Центр гигиены и эпидемиологии в Крыму и Севастополе получил 178 заявлений на получение экспертных заключений. К настоящему времени выдано 32 таких документа.

Количество пользователей пляжей, обратившихся в Роспотребнадзор за разрешениями, выше в полтора-два раза по сравнению с 2017 годом.

Пользователями пляжных территорий подписано 430 договоров на проведение водолазного обследования дна акватории. На 412 данное обследование уже проведено.

Пользователи 291 пляжа закончили обучение матросов-спасателей по специальным программам.