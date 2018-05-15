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«Google Диск» превратился в Google One и стал доступнее
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«Google Диск» превратился в Google One и стал доступнее 

Вести.Ru 31 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Компания Google объявила о переименовании облачного файлохранилища Google Drive ("Google Диск") в Google One и изменении цен. Обновленная линейка тарифов будет включать в себя новый план — $2,99/месяц за 200 гигабайт, а опция с 2 ТБ пространства подешевеет с $19,99 до $9,99.
Кроме того, пользователи Google One смогут делиться пространством в хранилище с членами семьи. Подписчики планов на 100 ГБ ($1,99/месяц) и больше смогут получить онлайн-консультацию у специалистов по любому продукту или сервису Google. Ранее круглосуточная поддержка Google Experts была доступна только владельцы бизнес-аккаунтов G Suite.
Бесплатная квота на 15 ГБ не изменится. От плана 1 ТБ за $9,99 поисковик отказался. «Если у вас платная подписка на 1 ТБ Диска, в Google One вы получите 2 ТБ без доплаты», — сказано на сайте компании.
∎Приложение «Диска» Google для ПК и «маков» закроется в марте читайте также
В США обладателям платной подписки на «Диск» доступ к Google One будет открыт в ближайшие месяцы. В других регионах сервис заработает «со временем».
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